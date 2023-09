Homburg Birgitta Hüttermann stellt im Kulturzentrum Saalbau aus

Außerdem werden Sonderveranstaltungen angeboten. Während der Ausstellungszeit führt die Künstlerin sonntagnachmittags, also am 24. September sowie am 1. und am 8. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr persönlich durch die Ausstellung und steht zum Austausch über ihre künstlerische Arbeit und ihre Techniken bereit. Darüber hinaus bietet sie eine meditative Einführung in die 15 Stationen ihrer aus Stoff und Wachs gestalteten Interpretation des Kreuzweges an. Auch zu diesen Terminen ist der Eintritt frei.