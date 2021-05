Seminar und Vortrag : Gute Ideen für eine nachhaltige Bildung

Homburg/Bexbach/Kirkel Das Biosphärenreservat Bliesgau beteiligt sich im Mai mit zwei digitalen Formaten an den Unesco-Nachhaltigkeitswochen.

Die Begriffe sind manchmal etwas sperrig, doch das, was dahinter steckt, ist zwar ebenfalls ein weites Feld, jedoch auch sehr spannend. BNE ist die Abkürzung für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es geht darum, nachhaltiges Denken und Handeln zu fördern – und zwar bei jedem, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie alle sollen abschätzen können, wie sich ihr Handeln auf künftige Generationen auswirkt oder auf das Leben von Menschen in anderen Teilen der Welt. Das Prinzip der Nachhaltigkeit beschreibt der Duden so: Es darf nicht mehr verbraucht werden als jeweils nachwachsen, sich regenerieren beziehungsweise künftig wieder bereitgestellt werden kann.

Die Junge Biosphäre bietet in Kooperation mit der Naturschutzjugend Saar am 15. Mai von 10 bis 14 Uhr das Online-Seminar „Nachhaltigkeit und SDGs“. SDG steht für Sustainable Developement Goals, die politischen Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Die Jugendliche befassen sich also in dem Seminar mit den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen, die die Welt bis 2030 besser machen sollen und fragen sich: Wie können wir selbst aktiv werden? Außerdem geht es darum zu lernen, wie man Aktionen und Freizeiten mit Kindern und Jugendlichen nachhaltig plant und das Thema dabei auch jeweils behandelt.