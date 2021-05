Biosphäre Bliesgau : Und wieder gibt’s kein Biosphärenfest

Am 25. August 2019 fand in Einöd das 16. Biosphärenfest statt. Danach folgte die nunmehr zweijährige Pause. Mehrere tausend Besucher waren zuletzt durch Einöd gebummelt. Für einen solchen Ansturm sei die Corona-Lage noch viel zu unsicher, so die Verantwortlichen. Auch die aufwändigen Hygienevorkehrungen, die notwendig geworden wären, hätten nicht erbracht werden können. Deshalb wurde das Fest vorsorglich abgesagt. Foto: Tom Peterson

Homburg/Blieskastel Wegen immer noch hoher Infektionszahlen und des gesundheitlichen Risikos wird auch in diesem Sommer kein Biosphärenfest stattfinden. Nun hofft Niederwürzbach auf einen dritten Anlauf im kommenden Jahr.

. Im Sommer 2020 konnte das große Biosphärenfest, geplant im Blieskasteler Ortsteil Niederwürzbach, wegen Corona schon nicht stattfinden. Doch man war da noch guten Mutes für 2021. So war für dieses Jahr am 4. Juli der Nachholtermin angesetzt worden, ebenfalls mit einer Festmeile rund um den Würzbacher Weiher.

Nun ist der Juli ja noch ein paar Wochen hin, und es könnte sein, dass dann die meisten Biosphären-Gäste schon mit einer Impfung durch sind. Das Problem ist aber nicht das fixe Datum des Festes, sondern es sind die Vorbereitungen dafür. Das heißt, wenn man davon ausginge, dass das Fest stattfinden könnte, sollten alle Vorbereitungen dazu bereits getroffen worden sein. Und damit müsste man jetzt beginnen. Da die Entwicklung der Infektionszahlen aber „absehbar keine ausreichende Verbesserung der Situation erwarten lässt und in der aktuellen Corona-Verordnung des Saarlandes Feste mit mehr als 1000 Besuchern untersagt sind“, heißt es in einer Mitteilung des Biosphärenzweckverbandes, „haben die Stadt Blieskastel und der Biosphärenzweckverband Bliesgau, gemeinsam mit der Ortsvorsteherin von Niederwürzbach, Petra Linz, beschlossen, dass es kein Biosphärenfest 2021 geben wird. „Da die Gesundheit aller – der beteiligten Akteure und der zu erwartenden Besucher – im Mittelpunkt stehen muss, ist diese erneute Absage notwendig, so sehr wir dies auch bedauern“, so der Blieskasteler Bürgermeister, Bernd Hertzler.