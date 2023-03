Umweltfreundlich durch die Biosphäre Mit der Linie 501 kommt man in der Natur weit herum

Homburg/Bliesgau · Öffentliche Verkehrsmittel sind in dünn besiedelten Regionen selten lukrativ. Aber in der Biosphäre Bliesgau wurde die Linie 501 auch an die Saarbahn angebunden, sodass eine Verbindung von Homburg bis vor die Tore von Saarbrücken besteht. Auf dem Weg werden alle wichtigen Kultur-und Ausflugsziele angefahren.

25.03.2023, 05:00 Uhr

Wandern im Sommer: Der Biosphärenbus bringt die Besucher zwischen Homburg und Saarbrücken bis zu ihrem Ausflugsziel. Foto: Eike Dubois

Der Biosphärenbus ist nicht nur ein Transportmittel, sondern ein Vorzeigeobjekt, das jetzt sogar einen Umweltpreis bekommen hat. Dass der Biosphärenbus dem Kreis viel Geld einbrächte, ist zwar nicht der Fall, denn wie alle öffentlichen Verkehrsmittel, ist auch er nicht gerade ein Goldesel. Aber es ist gut, dass es ihn gibt – sagen nicht nur seine regelmäßigen Nutzer, sondern auch die Tourismus-Fachleute. Und irgendwann müsse man ja auch mal anfangen mit der Bereitstellung von öffentlichen Transportmitteln, und nicht nur darüber reden.