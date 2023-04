Natur-Partnerschaft Homburgs mit La Baule 23 Homburger starten nach La Baule

Wenn es um eine Fahrt in Homburgs schöne französische Partnerstadt La Baule geht, zögern die Bürger nicht lange. Auf die Ankündigung unserer Zeitung Anfang Februar, dass für den Umweltaustausch und die Teilnahme an dem großen Fest „La Baule en fleurs“ noch Teilnehmer gesucht würden, meldeten sich viele Leute aus Homburg und Umgebung. Eine Fahrt an die bretonische Atlantikküste ist nun mal etwas Besonderes.