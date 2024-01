Besucherzahlen gestiegen Mehr als 32 000 Besucher in den Schlossberghöhlen

Interessant sei ein Besuch in den Höhlen eben auch an besonders heißen oder auch regnerischen Sommertagen, denn die Sehenswürdigkeit in Homburgs Mitte sei mit ihren konstant niedrigen Temperaturen stets ein Ort, an dem interessante Einblicke bei dauerhafter Abkühlung und eben auch Trockenheit möglich seien. Nicht zuletzt seien die versierten Höhlenführer immer ein Garant für einen unterhaltsamen Ausflug, da sie nicht nur interessante Informationen zu dem viele Millionen Jahre alten Buntsandstein liefern können, sondern auch so manche Anekdote auf Lager hätten, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.