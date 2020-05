Nach Veröffentlichung kritischer Leserbriefe : Aktivisten der BI „gegen B 423 neu“ erhalten Todesdrohung per Brief

Aktivisten der BI „gegen B 423 neu“ erhalten Todesdrohung per Brief

Homburg Ein Unbekannter hat am 23. Mai den beiden BI-Mitgliedern Hans-Peter Breit und Hardy Welker einen unflätigen Drohbrief geschrieben, nachdem unsere Zeitung am 11. Mai ihre kritischen Leserbriefe zum Thema „Schaum auf dem Erbach“ abgedruckt hatte.

Wie Breit schildert, sei das Schreiben per Post frankiert bei ihm angekommen. Darin werden die beiden Mitglieder der Bürgerinitiative „Erhaltet die Mastau – gegen den Bau der B 423 neu“ etwa als „Schwachköpfe“ bezeichnet. Welker wird damit bedroht, dass er kopfüber im schäumenden Erbach landen könnte. Auch die Wildkatze, die im Zusammenhang mit der Planung der B 423-Umgehung eine Rolle spielt, sei bloß eine Erfindung der beiden, heißt es. Breit: „Das passt ins Bild, was los ist, wenn man sich zu bestimmten Dingen öffentlich äußert, die anderen nicht passen.“

Schon in den letzten gut zwei Jahren habe es mehrfach ähnliche Schreiben gegeben, etwa wenn sie über den Facebook-Account der BI Neuigkeiten eingestellt hätten. Welker: „Ich habe einige der Dinge aufgehoben, weil sie zum Teil fast lustig waren oder an den Haaren herbeigezogen. Aber diesmal mache ich mir schon Gedanken, das kann man als Todesdrohung auffassen.“ Er habe am Donnerstag, 28. Mai, online Anzeige bei der Polizei erstattet, kommende Woche habe er auf der Inspektion noch einen Termin, um das Original-Drohschreiben vorzulegen.