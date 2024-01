Regen und Sturm im Saarland Halle von Möbel Martin in Bexbach evakuiert – Starkregen beschädigt Dach

Die starken und dauerhaften Regenfälle wirkten sich am Mittwoch besonders heftig in Bexbach aus. Hier hatte sich Wasser auf der Dachfläche des Logistikzentrums von Möbel Martin am Gewerbering angesammelt, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr wurde gerufen, um es zu beseitigen. Die riesige Fläche sei derart voll gelaufen, dass sich die Betonteile der Halle darunter schon sichtbar gebogen hätten, meldete Bexbachs Wehrführer Uwe Lapre. Die Feuerwehr ließ eine Einsturzgefahr prüfen. Es waren wohl mehrere Tonnen Wasser auf dem Dach.