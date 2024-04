Bewerbungen ab sofort möglich Jugendbeirat der Stadt ruft zum zweiten Hip-Hop-Contest auf

Die Fête de la Musique wird auch in diesem Jahr in Homburg gefeiert. Am Freitag, 21. Juni, werden in der Innenstadt wieder mehrere Musikerinnen und Musiker sowie Bands honorarfrei auftreten und dafür sorgen, dass dieser Tag ganz im Zeichen der Musik steht. Im Rahmen der Fête de la Musique wird in Homburg in diesem Sommer der zweite Hip-Hop-Contest stattfinden, den der Homburger Jugendbeirat in Zusammenarbeit mit der Homburger Kulturgesellschaft 2023 ins Leben gerufen und nun erneut durchführen wird, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Ab sofort können sich Künstlerinnen und Künstler mit ihren Hörproben anmelden. Beats, die gespielt werden sollen, sollen auch vorher mitgeschickt werden.