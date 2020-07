Amtsgericht St. Ingbert verurteilt Homburger : Bewährung nach Oktoberfest-Eklat

Nach einer Schlägerei im vergangenen Jahr in Homburg wurde jetzt ein Mann verurteilt. Foto: picture-alliance/ dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Homburg/St. Ingbert Eine Schlägerei beim letztjährigen Oktoberfest in Homburg hat jetzt einen Prozess vor dem Amtsgericht St. Ingbert nach sich gezogen. Dieses ist in Strafsachen auch für Homburg zuständig. Dabei wurde einem 1990 geborenen Homburger vorgeworfen, am 5. Oktober gegen 21.30 Uhr vor dem Oktoberfestzelt mit einem anderen Mann in Streit geraten zu sein, so Amtsgerichtschefin Marion Walther.