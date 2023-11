Erinnerung an NS-Greueltaten „Worte, die man sich öfter gewünscht hätte“ – Homburg erinnert sich an Reichspogromnacht

Der 9. November wird nicht selten als der „Deutsche Schicksalstag“ bezeichnet. Am 9. November 1848 scheiterte die Märzrevolution. Am 9. November 1918 rief Philipp Scheidemann die erste Deutsche Republik aus. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Es gibt aber einen 9. November in der deutschen Geschichte, der mit seinen Aus- und Nachwirkungen für das dunkelste Kapitel in der Geschichte Deutschlands steht: der 9. November 1938.