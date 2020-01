Betrüger in Homburg unterwegs : Bettelbetrug in der Innenstadt

Homburg Die Polizei ertappte am Montagnachmittag drei Betrügerinnen in der Homburger Innenstadt auf frischer Tat. Zwischen 15.45 und 16.15 Uhr waren die Frauen unter anderem in der Mannlichstraße und der Talstraße unterwegs.

Sie gaben laut Angaben der Polizei vor, taubstumm zu sein und für eine entsprechende Einrichtung Spenden zu sammeln. Durch Vorzeigen von Klemmbrettern mit gefälschten Unterschriftenlisten versuchten die Täterinnen, die Spendenbereitschaft gutgläubigen Passanten zu erhöhen. Durch eine Polizeistreife konnten die Täterinnen in der Talstraße gestoppt werden.

Zwei Geschädigte der Betrugsmasche sind bislang namentlich bekannt, ihnen konnte das zuvor gespendete Geld wieder ausgehändigt werden. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gesucht.