Wucher in Homburg : Drei Männer betrügen Seniorinnen

In Homburg haben drei Männer zwei Seniorinnen übervorteilt. Foto: dpa/Friso Gentsch Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Von Wucherern, die in Homburg unterwegs waren, berichtet aktuell die Polizei. So haben am Donnerstagnachmittag, 18. März, gegen 14 Uhr drei Männer zwei Seniorinnen angeboten, zwei Hofeinfahrten sowie einen Balkon mit einem selbst gemischten Unkrautvernichtungsmittel zu säubern.

Nach kurzer Zeit hätten die Täter dann einen unverhältnismäßig hohen Preis für ihre Leistungen verlangt. Die beiden Frauen hätten diesen bezahlt, daraufhin machten sich die Männer davon mit dem Hinweis, dass das Unkraut sowie sämtliche sonstigen Unreinheiten angeblich in drei Tagen verschwinden würden.