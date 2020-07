Polizei warnt für Homburg und Kirkel : Warnung vor Anrufen „falscher“ Polizeibeamter

ARCHIV - ILLUSTRATION - 30.07.2016, Baden-Württemberg, Reutlingen: In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen am 30.07.2016 in der Stadt. (zu dpa: «Höhere Kosten für Polizeireform - SPD sieht Öffentlichkeit getäuscht» vom 30.06.2018) Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Silas Stein

Homburg/Kirkel (pn) Die Polizei warnt die Bevölkerung vor Anrufen von Betrüger, die sich am Telefon fälschlicherweise als Polizeibeamte ausgeben. Am Dienstagabend zwische 21 und 21.20 Uhr, kam es zu mindestens fünf dieser Anrufe bei Anwohnern aus Homburg und Kirkel.

In fast allen Fällen gaben sich die Anrufer als Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) Stuttgart aus und schilderten eine angeblich erfolgte Festnahme von Einbrechern. Bei der Festnahme sei eine Liste mit Adressen aufgefunden worden, und man befürchte nun einen bevorstehenden Einbruch bei dem Angerufenen. Auf diese Weise versuchten die Betrüger die Vermögensverhältnisse und Aufbewahrungsorte von Schmuck, Geld und anderer Wertgegenstände zu erfragen, heißt es in der Polizeimeldung weiter. In allen bis dato bekannt gewordenen Fällen reagierten die Angerufenen richtig, gingen auf die Fragen der Betrüger nicht ein und beendeten die Telefonate. Ein Schaden entstand somit nicht.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf folgendes hin: grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung, von angeblichen Amtspersonen immer den Dienstausweis zeigen lassen. Bei geringsten Zweifeln sollten Betroffene immer bei der Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson kommt. Währenddessen sollte man den oder die Besucher vor der abgesperrten Tür warten lassen. Die Polizei werde Bürgerinnen und Bürger niemals um Geldbeträge bitten, heißt es weiter. Am Telefon sollte man keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgeben. Man sollte sich am Telefon auch nicht unter Druck setzen lassen, sondern vielmehr einfach auflegen. Geld sollte mann grundsätzlich niemandem überreichen.