Betrüger in Homburg : Erneut zwei Fälle versuchter Enkeltricks

Homburg Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwochnachmittag erneut, ältere Frauen mit dem so genannten Enkeltrick reinzulegen. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen 13.30 und 14.30 Uhr. Anrufer gaben sich gegenüber den beiden Geschädigten als Enkel beziehungsweise Neffe aus, wie die Polizei mitteilt.

In beiden Fällen gaben die betrügerischen Anrufer vor, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und nun dringend eine größere Summe Bargeld zur Begleichung eines Schadens beziehungsweise zur Verhinderung einer angeblichen Inhaftierung zu benötigen. In beiden bekannt gewordenen Fällen wurden die Telefonate vorzeitig beendet. Ein Schaden entstand somit nicht.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf folgendes hin: Stets misstrauisch sein, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Die Angerufenen sollten nicht raten, wer anruft, sondern die Anrufer grundsätzlich dazu auffordern, ihren Namen selbst zu nennen. Man sollte beim Anrufer Dinge erfragen, die nur der richtige Angehörige wissen kann. Grundsätzlich am Telefon keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgeben. Am Telefon nicht unter Druck setzen lassen, sondern am Besten auflegen. Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben. Kommt einem ein Anruf verdächtig vor, unverzüglich die Polizei informieren.