Ausbildungssituation in Homburg : Chancen in Handwerk und Industrie

In Industrie und Handwerk werden händeringend Auszubildende gesucht, die Zahl der Ausbildungsstellen übetrifft die Zahl der Bewerber. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Schwierige Suche der Betriebe nach Auszubildenden: Viele Jugendliche ziehen Abitur und anschließendes Studium vor.

Sie gilt immer noch, die alte Weisheit „Handwerk hat goldenen Boden“. Das gilt analog auch für gewerbliche Berufe in der Industrie. Allerdings: Es fehlt zunehmend an denen, die diesen goldenen Boden bestellen wollen. Gab es früher deutlich mehr Bewerber als freie Ausbildungsplätze in Handwerk und Industrie, haben sich die Vorzeichen verkehrt – auf dem gesamten Ausbildungsmarkt. So meldet die Bundesagentur für Arbeit für das Berichtsjahr 2017/2018 mit 536 000 Bewerbern für eine Berufsausbildung einen Rückgang von 12 000 im Vergleich zum Berichtszeitraum 2016/2017. Gleichzeitig ist die Zahl der Berufsausbildungsstellen Stand September 2018 um 20 000 auf 565 000 gestiegen. Das heißt: Es gibt deutlich mehr Lehrstellen als Bewerber über den gesamten Ausbildungsmarkt hinweg betrachtet – vom Kaufmann bis zur Mechatronikerin.

Für die Region zwischen Homburg und Gersheim gab die Agentur für Arbeit Saarland im August 2019 folgende Wasserstandsmeldung: „Im Saarpfalz-Kreis suchten seit Beginn des Ausbildungsjahres im vergangenen Oktober 579 junge Menschen eine Ausbildungsstelle über die Arbeitsagentur, 2,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig wurden 1055 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 9,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Am statistischen Zähltag im August waren noch 197 Stellen unbesetzt und 72 Jugendliche unversorgt.“ Gründe für diese Entwicklung liegen zum einen im demografischen Wandel, mit Sicherheit aber auch im Wunsch vieler Eltern und Kinder, einen höchstmöglichen Schulabschluss zu erreichen, sprich Abitur oder Fachhochschulreife.

Info Information gibt es im Internet Die Industrie- und Handwerkskammer Saarland (https://www.saarland.ihk.de), die Handwerkskammer Saarland (https://www.hwk-saarland.de) und die Arbeitsagentur Saarland (https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/saarland/startseite) bieten als erste Kontaktmöglichkeiten entsprechende Angebote auf ihren Internet-Präsenzen – hier kann man entweder online erste Schritte auf dem Weg in die gewerbliche Ausbildung gehen oder aber auch den Kontakt zu Ausbildungsberatern suchen.

Julian Seiler, Geschäftsführer des Ausbildungszentrums (AZH) Homburg, hat einen guten Einblick in die aktuelle Lage in Sachen Ausbildung – sein Unternehmen ist hier Partner von Betrieben wie Schaeffler in Homburg. Am Samstag, am Rande eines Info-Tages beim AZH, schilderte er seine Sicht auf die „Problemzone“ gewerbliche Ausbildung. „Es gibt inzwischen eine Grundhaltung: Jeder muss Abitur machen und studieren“, war sich Seiler im Gespräch mit unserer Zeitung sicher. „Dieser Trend ist derzeit stabil. Wenn man sich aber die Zahl der Studienabbrecher anschaut und die vielen Zwischenlösungen, dann kann ich das nicht nachvollziehen.“ Denn: Oft sei dieser Weg gar nicht substantiell unterlegt, „man denkt einfach, dass man müsste“. Gehe man aber einen anderen Weg und entscheide sich nach der Mittleren Reife, als Beispiel genannt, für eine gewerbliche Ausbildung, dann stünden „in den Betrieben, mit denen wir zusammenarbeiten, alle Möglichkeiten offen. Egal ob Studiengang, Meister oder Techniker. Und mit der zuvor absolvierten Ausbildung hat man immer etwas, auf das man sich zurückziehen kann. Egal was passiert: Man hat einen Beruf“.

Zudem ist sich Seiler sicher, dass, wer immer eine gewerbliche Ausbildung mache, sich um seine berufliche Zukunft keine Sorgen machen müsse. Stellvertretend nannte er hier das Berufsbild des Mechatronikers, das, auch auf Grund der Digitalisierung, boome. Seiler brach eine Lanze für die gewerbliche Ausbildung, nicht nur im Bereich der Industrie, sondern auch für das Handwerk: „Wenn man sieht, was dort für ein Mangel herrscht, und wenn man für einen solchen Beruf eine Leidenschaft entwickelt, dann steht einem ja auch der Weg in die Selbstständigkeit offen. Und dann ist das eine sehr gute Zukunftsbasis. Generell werden mir die vielen Möglichkeiten, die in einer Berufsausbildung stecken, zu sehr unterbewertet.“

Robin Mohr (links, hier beim Besuch des Ausbildungszentrums) überlegt, anders als ursprünglich geplant, den Weg einer gewerblichen Ausbildung zu gehen. Foto: Thorsten Wolf