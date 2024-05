Homburg Alles sind sich ein Stück nähergekommen

Rein geografisch betrachtet liegt jede Menge Raum zwischen Homburg, der „Hauptstadt“ des Saarpfalz-Kreises, und Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Tatsächlich aber sind sich die Saarpfalz und das Land am Kaukasus mindestens zweimal im Jahr ganz nah – wenn sich Schülerinnen und Schüler des Saarpfalz-Gymnasiums und der 21. öffentlichen Schule in Tiflis im gegenseitigen Schüleraustausch besuchen. So wieder geschehen vom 28. April bis zum 8. Mai.