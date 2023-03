Stiftung Schriftkultur auf Gut Königsbruch In der wunderbaren Welt der schönen Schrift

Die Mädchen sitzen konzentriert am Tisch und versuchen sich erst einmal an Bögen. „Dünn rauf, dann dicker runter“, erklärt Katharina Pieper. „Das ist wie einatmen und ausatmen.“ Bei ihr sieht das selbstverständlich aus, es fließt aufs Papier. Bei ihren „Schülerinnen“ ruckelt es noch etwas. „Einfach ist es nicht, aber es macht Spaß“, geben diese zu. Die größeren und etwas kleineren Kinder sind an diesem Sonntagnachmittag zu einem besonderen Workshop in die Stiftung Schriftkultur gekommen, die in der ehemaligen Scheune im Ostflügel von Gut Königsbruch in Bruchhof untergebracht ist. In den hellen Räumen geht es sichtbar um die Kunst des schönen Schreibens, der Kalligrafie – und dies in ganz unterschiedlichen Facetten. Wer sich hier umschaut, kann eigentlich nur staunen, was aus einfachen Worten und Buchstaben alles entstehen kann. Versammelt sind hier gleich mehrere Dinge: Da ist zum einen das Museum im Gewölbekeller, in dem man zum Beispiel Schreibwerkzeuge aller Art sehen kann und einen historischen Überblick über die Entwicklung unserer Handschrift bekommt. Auch das Jean-Larcher-Archiv hat in den Räumen seinen Sitz, mit all dem, was der 2015 verstorbene große Schriftkünstler hinterlassen hat. Es gibt zudem eine Bibliothek und Katharina Piepers Galerie, der Raum bietet für wechselnde Ausstellungen zur Schriftkunst.