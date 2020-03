Nach Stadtrats-Beschluss : Jugendliche gründen ihren Beirat mit

In Homburg soll ein Jugendbeirat gegründet werden. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Homburg Der Homburger Stadtrat hat im vergangenen Jahr entschieden, einen Jugendbeirat in Homburg einzurichten. Dieser soll einerseits aktiv die Meinungen und Ansichten junger Menschen in das politische Geschehen einbringen, andererseits sollen aber auch eigene Aktivitäten vom Jugendbeirat angestoßen und durchgeführt werden.

Um den Prozess der Gründung so transparent und partizipativ wie möglich zu gestalten, möchte Bürgermeister Michael Forster die jungen Homburgerinnen und Homburger bereits bei der Entstehung einbeziehen. Deshalb lädt die Stadt am Dienstag, 31. März, um 17.30 Uhr alle Homburger Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 12 Jahren in den Sitzungstrakt des Rathauses ein, hieß es weiter von der Stadt.