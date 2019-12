Abschlussfeier im BBZ Homburg : Auf erfolgreichem Weg ins Berufsleben

Aus den Händen der Abteilungsleiter Bernd Weißmann und Stephanie Najork (links) sowie Schulleiter Hans-Jörg Opp (rechts) gab es Auszeichnungen für die besten Absolventen. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Die Berufsschüler der gewerblichen Ausbildungsberufe am BBZ Homburg wurden offiziell aus der Schule verabschiedet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Wolf

Noch stehen die Facharbeiterprüfungen im Januar 2020 aus, doch schon jetzt wurden die Berufsschüler der gewerblichen Ausbildungsberufe am Berufsbildungszentrum Homburg (BBZ) offiziell aus der Schule verabschiedet. Kurz vor Weihnachten war eine kleine Feierstunde Rahmen für diesen besonderen Moment auf dem Weg junger Menschen auf dem Weg ins Berufsleben. Was die Feier in ihrer Struktur verdeutlichte: Das BBZ hat sich im Bereich der gewerblichen Berufsschule in der jüngeren Vergangenheit organisatorisch neu aufgestellt. So werden die Ausbildungsberufe nun in zwei Abteilungen geführt. Unter der Berufsschule Abteilung I finden sich die Elektrotechnik und die Mechatronik, die Berufsschule Abteilung II bündelt die Metalltechnik.

In ihrer Eröffnung betonte Stephanie Najork als Leiterin der Abteilung Berufsschule I, dass der Erfolg der Berufsschülerinnen und Berufschüler auch zu einem nicht unerheblichen Teil den verantwortlichen Lehrer-Teams zu verdanken sei, „die Kolleginnen und Kollegen haben Sie, denke ich, auf höchstem Niveau unterrichtet“. Im System der dualen Ausbildung im Zusammenspiel von Berufsschule und Ausbildungsbetrieben seien aber natürlich auch Letztere für den Erfolg verantwortlich.

Die Absolventen Die Berufsschulabsolventen des BBZ Homburg auf einen Blick: Philipp Commercon, Michael Flatter, Tim-Philipp Groß, Fabian Gröger, Til Henn, Hysamet Kryezi, Artem Rettich, Steven Schwarz, Richard Weiser, Kastriot Yhafa, Helen Becker, Leonard Bennecke, Tobias Franze, Yannick Gregoire, Kevin Kuryga, Hannah Lauck, Patrick Momber, Vivienne Prinz, Yannik Ranker, Timo Tieth, Marc Seibel, Johannes Wiebe, Jens Drumm, Marvin Ehlert, Luca Gillen, Tobias Groß, Harry Göllen, Marvin Henrichs, Dominik Hoffmann, Daniel Hoppe, Niklas Hübsch, Michael Keller, Johannes Kirsch, Lukas Kuhn, Jeremy Müller, Marvin Puhl, Jonas Rataj, Robin Brinkmann, Leon Dörrenbecher, Maurice Fricke, Philipp Jung, Simon Knapp, Philipp Kuhn, Noah Martin, Jan-Luca Model, Lukas Paulus, Dennis Rebmann, Paul Sandig, Robin Schöser, Lucas Seitz, Oliver Staut, Felix Wagner, Jona Weigel, Dennis Weis, Steven Hoffmann, Marvon Metrich, Fabrizio Montalto, Sasche Neuer, Justin Sonntag, Dominic Trenz, Andreas Grasmück, Sergej Diring, Sascha Gutendorf, Daniel Pagac und Lars Hauswirth.

Eingebunden auch in Kurzauftritte des Rappers De Facto, selbst Schüler am BBZ, kam Schulleiter Hans-Jörg Opp die Aufgabe zu, die Berufsschülerinnen und Berufschüler offiziell aus dem BBZ zu verabschieden. „Sie haben nun für die Zukunft alle Chancen selbst in der Hand. Heute erhalten sie den Abschluss der Berufsschule. Im Januar stehen noch die entsprechenden Facharbeiterprüfungen an. Wenn Sie das alles abgeschlossen haben, dann gehören Sie zu den Fachkräfte“, so Opp an die Schulabgänger direkt gewandt. Für die bestehe auf dem Arbeitsmarkt eine große Nachfrage, gerade auch in den Berufsbildern der Bereiche Elektrotechnik, Mechatronik und Metall. „Das heißt: Sie haben nun mit Ihrer Ausbildung die Chance, Ihre Zukunft selbst zu gestalten. Das ist eine Chance, die Sie bitte nutzen sollten.“

Opp rückte auch das Thema Digitalisierung in den Fokus – auch unter den Vorzeichen der Weiterbildung. „Der Markt ist sehr dynamisch in diesem Bereich. Und Fachkräfte, die sechs, sieben Jahre lang auf dem alten Stand bleiben, haben dann natürlich entsprechende Nachteile. Deswegen seien Sie weiterhin motiviert, suchen Sie nach Möglichkeiten, wie Sie sich weiterbilden können – in den Betrieben gibt es mit Sicherheit Förderung, die Sie nutzen können.“

Opp warb aber auch für einen Weg jenseits einer klassischen, betrieblichen Karriere. So biete eine entsprechende Weiterqualifikation im berufspädagogischen Bereich einige Chancen. So ergebe sich auch die Möglichkeit, in den Lehrerberuf einzusteigen, auch hier gebe es eine starke Nachfrage, „das sollte man nicht außer acht lassen“.

Für einen besinnlichen Moment in der von Udo Heger, stellvertretender Abteilungsleiter Berufschule I, moderierten Feierstunde sorgte im Anschluss dann Pfarrer Christian Weber. Im Vergleich mit einen guten Kinofilm und den durch ihn ausgelösten Sehnsüchten in unterschiedlichsten Ausprägungen forderte Weber die Berufsschulabsolventen dazu auf, um den Lebenssinn zu ringen. „Erfolg und Zufriedenheit im Beruf sind essentiell für das Lebensglück.“ So gehe es immer, in der Analogie mit einem Film, auch immer um ein Happy End. Die Sehnsucht, dass ein Leben gelinge, stehe dabei hinter allem. „Wir wollen kein Leben weit weg von unseren Sehnsüchten führen, sondern wir wollen sie ein Stück weit im Leben erfüllt wissen.“ Mit Blick auf das Weihnachtsfest könne man, so Weber, dort Erfüllung finden, wo man Liebe finde, „in der Familie, in der Partnerschaft, bei Freunden. Das sind sicherlich die tragenden Säulen unseres Lebens“. Aber auch ein freundlicher Umgang mit Menschen, die einem nicht so nahe stünden, mache das Leben reicher. Auch Erfüllung könne man erfahren, wenn man es selbst zulasse, ohne Vorbedingung geliebt zu werden. Hier griff Weber auf ein Zitat von Papst Johannes XXIII. zurück: „Nur für heute werde ich fest daran glauben – selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten –, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.“