Ausbildung : Inspirationsquelle für die Jobwahl

Als eine der Referenten des Berufsinformationstages am Saarpfalz-Gymnasium informierte Katrin Thieser über das Berufsbild „Tourismus“. Foto: Thorsten Wolf

Homburg 200 Schülern wurden beim Berufsinformationstag am Freitag im Saarpfalz-Gymnasium 43 Jobs vorgestellt. Bekannte Referenten waren dabei.

Wer sich heute von der Schule aus auf den Weg in den Beruf macht, der hat buchstäblich die Qual der Wahl: Eine riesige Zahl unterschiedlichster Studiengänge und Berufsbilder lockt auf diesen Weg – oder diesen, oder jenen. Fast scheint es so, als sei es die größere Herausforderung, den geeigneten Beruf zu finden und nicht ihn tatsächlich zu erlernen.

Hilfestellung bei der Antwort auf die Frage „Was soll ich eigentlich machen?“ geben seit vielen Jahren die Schulen als Sprungbrett in den Beruf. Informationsangebote, schulinterne und -externe Angebote sollen schon möglichst früh den Schülern ihre Stärken aufzeigen und so eine potentielle Richtung vorgeben. Mit Sicherheit im Kanon solcher Hilfestellungen mit das wichtigste Instrument: so genannte Berufsinformationstage. Ein eben solcher fand am Freitag am Homburger Saarpfalz-Gymnasium statt. Von zehn bis 13 Uhr wurden in drei Runden unterschiedliche Berufsfelder vorgestellt, 43 an der Zahl.

Zusätzlich gab es von 13 bis 14 Uhr in der großen Aula der Schule auch noch einen so genannten Marktplatz, auf dem sich die Referenten des Tages präsentieren konnten. Nutznießer des Angebots waren über 200 Schüler der Klassenstufen 10 bis 12. Für den Infotag konnten die Kooperationspartner Saarpfalz-Gymnasium und Rotary Club Homburg-Zweibrücken potente Referenten gewinnen: Neben Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo, waren unter vielen weiteren auch Markus Gietzen, der Präsident des Landgerichts Kaiserslautern, Radio-Salü-Moderator Klaus Dittrich sowie die Professoren Tim Pohlemann und Frank Lammert vom Homburger Universitätsklinikum als Referenten angekündigt. Die vorgestellten Berufsfelder reichten von Medizin über kaufmännische Berufe und Berufsbilder aus technischen Bereichen bis zu Presse, Polizei, Bundeswehr, Sozialarbeit und vieles, vieles mehr.

Unter den Referenten war auch Katrin Thieser von der Saarpfalz-Touristik. Sie sollte Schülern nicht nur Informationen über Berufschancen im Tourismus, sondern vor allem ein wenig aus der eigenen Biografie mitgeben. Doch wie bringt man junge Leute dazu, sich für einen Beruf im Tourismus zu interessieren und sich dort zu engagieren? „Bei mir spielt die Emotionalität eine ganz große Rolle. Ich hab, nachdem ich einige Zeit nicht im Saarland gelebt habe, gemerkt, dass es hier super schön ist. Das muss man bewahren und man muss auch versuchen, die jungen Leute hier zu halten. Und das ist das, was ich gleich den Schülern mit auf den Weg geben will.“ Und genau das tat Thieser dann auch, wie auch die anderen Referenten des Vormittags.

Doch kann man mit einem solchen Tag, gerade bei noch recht jungen Menschen, wirklich Weichen stellen? Kommt das Angebot an? Die Antworten darauf gab im Gespräch mit unserer Zeitung Christian Bachmann, Lehrer und Koordinator für die Berufsorientierung am Saarpfalz-Gymnasium. „Für die Zehner mag das Angebot noch früh sein, da ist das Abitur noch der große Berg, der in der Ferne steht. Trotzdem ist, glaube ich, schon jetzt wichtig, sich das Ganze mal anzuschauen und anzuhören.“ Dabei sei der Berufsinformationstag, der alle drei Jahre stattfindet und in diesem Jahr das Motto „Entdecke Deine Zukunft“ trug, keine singuläre Leuchtturm-Veranstaltung, sondern Teil einer Berufsorientierung, die mit unterschiedlichen Angeboten schon in den unteren Stufen starte.