Auf Gurt Königsbruch : Wanderkonzert mit Bernd Russy

Auf Gut Königsbruch gibt es am 5. September ein besonderes Konzert an vier verschiedenen Stellen auf dem Gelände. Foto: Ulrike Stumm

Ein „Wander-, Lauf- und Geschichtenkonzert“ können Interessierte am Donnerstag, 5. September, 18 Uhr, auf Gut Königsbruch in Bruchhof erleben. Bernd Russy und Dieter Hahn bieten hier an vier Orten jeweils etwa 15 bis 25 Minuten Musik und eine Lesung.

Sollte das Wetter schlecht sein, wird das Konzert auf Mittwoch, 11. September, verschoben. Sollte an beiden Tagen schlechtes Wetter sein, wird der Eintrittspreis zurückerstattet.

Auch die kleine Kapelle ist ein Aufführungsort. Foto: Ulrike Stumm