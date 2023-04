Was tun bei extremem Übergewicht? Oft hilft nur noch eine Magen-Verkleinerung

Homburg · Am 22. April findet der kostenlose Adipositas-Workshop für alle Menschen mit Übergewicht am Universitätsklinikum in Homburg statt. Wir wollten im Vorfeld von dem Experten Dr. Sebastian Holländer wissen, wann ein krankhaftes Übergewicht vorliegt, was man dagegen tun kann und welche Operationen es gibt.

19.04.2023, 05:00 Uhr

Schon im Kindesalter wird oft der Grundstein für Übergewicht gelegt, es bildet sich Depotfett, das mit den Jahren immer weiter anwächst. Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Übergewicht ist kein Lifestyle-Problem. Übergewicht hat auch nichts zu tun mit wohlfeilen Tipps aus Frauenzeitschriften, „so erreichen Sie Ihr Bikini-Figur“.