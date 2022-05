Benefizkonzert : Konzert für die ambulante Hospizarbeit

Homburg/St Ingbert Die Bigband der saarländischen Polizei kommt mit Solisten am Samstag, 11. Juni, zu einem Benefizauftritt in die Stadthalle St. Ingbert

Es sollte schon im Sommer 2020 zum zehnjährigen Bestehen des Hospizvereins Saarpfalz stattfinden: das Benefizkonzert der Bigband der Polizei des Saarlandes. Doch das Corona-Virus machte dieses Vorhaben unmöglich. Nun ist es am Samstag, 11. Juni, endlich so weit. Die Bigband und die beiden Solisten Susanne Thewes und Sebastian Weber gastieren um 20 Uhr in der St. Ingberter Stadthalle.

Susanne Thewes ist seit dem Jahr 1989 hauptberuflich als Flötistin und Sängerin in der Band tätig. Als ausgebildete Gesangspädagogin im Bereich Populargesang leitet sie Gesangsworkshops und seit fast drei Jahrzehnten als Chorleiterin den bekannten Frauenchor „Li(e)dschatten“. In guter Erinnerung ist noch das Konzert des Polizeiorchesters in der St. Ingberter Pfarrkirche St. Josef vor fast vier Jahren, bei dem Susanne Thewes das Publikum mit ihrem musikalischen Können und Gesang begeisterte.

Vervollständigt wird der Abend von Sebastian Weber, einem in Kusel lebenden Sänger und Darsteller. Schon während seines Musikstudiums in Saarbrücken zog es ihn auf die Bühne. Er wirkte bei Musicalproduktionen wie „Jesus Christ Superstar“ und „Der kleine Horrorladen“ mit und stand in dem Musical „Die Päpstin“ in Stuttgart und Füssen in einer Hauptrolle auf der Bühne. Außer bei Musicals ist der Tenor ein sehr gefragter Solist in verschiedenen Formationen. Ob als Sänger in einer Coverband oder auch als Gastsänger bei der Bigband der Polizei, Sebastian Weber begeistert sein Publikum. Neben dem Musical gilt seine Verbundenheit dem Jazz, aber er zeigt seine stilistische Breite auch bei Rock und sanften Balladen.