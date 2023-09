Historischer Marktplatz in Homburg Beliebter Landmarkt am Samstag wieder in Homburg

Homburg · Kürbisse, Äpfel, Wein, Bier, Öle, Mitmach-Aktionen und vieles mehr: Der Landmarkt Saar-Pfalz findet am kommenden Samstag, 23. September, in Homburg statt. In knackfrische Äpfel beißen, genüsslich mit einer Wildbratwurst zwischen den Verkaufsständen umherschlendern und ein „gutes Tröpfchen“ genießen – dies und vieles mehr können die Besucherinnen und Besucher auf der beliebten Veranstaltung in der Homburger Innenstadt erleben.

18.09.2023, 14:00 Uhr

Die Alpakas sind auch in diesem Jahr wieder beim Landmarkt in Homburg dabei. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf

Dieser Markt hat von 9 bis 15 Uhr auf dem historischen Marktplatz sowie in der angrenzenden Eisenbahnstraße bis hin zum Rondell die Pforten geöffnet. Die offizielle Eröffnung übernehmen Landrat Theophil Gallo und Bürgermeister Michael Forster um 10 Uhr.