Kostenpflichtiger Inhalt: In Homburg stehen Veränderungen bevor : Berufsfeuerwehr „durch die Hintertür“?

Die Feuerwehr Homburg war in diesem trockenen Sommer häufig gefordert, etwa wenn Wiesenflächen brannten. Unser Bild zeigt einen Einsatz Schwarzenacker, bei dem auch ein an der Wiese stehender Container gelöscht werden musste. Foto: Foto: Jan Emser/Feuerwehr Homburg

Homburg Zu lange Eintreffzeiten am Klinikum und in den südlichen Stadtteilen sind ein Problem: In der Homburger Politik ist eine Debatte um die Zukunft der Wehr entbrannt. Immer mehr Hauptamtliche sollen zum Einsatz kommen. Auch ein neuer Feuerwehrstandort ist in der Diskussion.