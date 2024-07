Homburger Amateurtheater spielt auf dem Schlossberg Der „Brandner Kaspar“ auf dem Homburger Schlossberg: Ein Blick hinter die Kulissen

Der „Brandner Kaspar“ präsentiert vom Homburger Amateurtheater ist in Homburg schon eine eigene Marke. Das Stück spielt eigentlich am Tegernsee wurde aber in die Ruine der Hohenburg versetzt und angepasst auf saarländische Mund- wie Lebensart, was sich als echter Coup erwies. Nun geht es in seinen dritten Sommer. Eine Woche lang vom 23. bis zum 30. August wollen sie ihn spielen, Abend für Abend, mit einer Unterbrechung am 27. August. Danach soll hier oben zumindest vorläufig Schluss sein mit der Geschichte um den „Dood“ und den Brandner, die ums ewige Leben zocken und trinken.