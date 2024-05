Laufevent in Homburg Sperrungen beim Firmenlauf in der Innenstadt

Homburg · Der Firmenlauf geht am Mittwoch, 29. Mai, in Homburg in seine zwölfte Runde. Mit der Kombination aus Laufen und Party wird die Veranstaltung wieder mehrere tausend Läuferinnen und Läufer sowie Publikum in die Homburger Innenstadt ziehen.

22.05.2024 , 14:45 Uhr

Am Mittwoch, 29. Mai, startet der Firmenlauf. Foto: Thorsten Wolf