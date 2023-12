Einöder Weihnachtsmarkt dieses Jahr sehr gut besucht Weihnachtsmarkt begeistert die Einöder

Bereits am Freitagabend hatten die Feierlichkeiten begonnen. Fortgesetzt wurden sie am Samstag unter anderem mit einem Kindertanz der TSG. Und am Sonntagnachmittag hießen die Programmpunkte „Singen der Kinder der Kindertagesstätte“, „Auftritt der Schulkinder“, „Weihnachtsgeschichte“, „Nikolaus“ sowie „Young Voices“. Auf dem Dorfplatz war auch ein Kinderkarussell aufgebaut, das von den kleinsten Besuchern des Weihnachtsmarktes kostenfrei benutzt werden durfte. Als die Kinder der Kindertagesstätte ihre einstudierten Lieder vortrugen, schmolzen die Herzen der vor der Bühne wartenden Geschwister, Eltern und Großeltern nur so dahin. Immer wieder wurden die Handys gezückt und Fotos fürs Familienalbum geknipst. Tobias Niepagen hatte am Sonntagnachmittag bei H&A Dasch Standdienst. Der Freizeitverein ist, übers Jahr verteilt, oft unterwegs und pflegt die Kameradschaft. Und Niepagen erklärte noch einmal im Gespräch mit unserer Zeitung, dass Veranstalter des Weihnachtsmarktes die Solidargemeinschaft Einöder Vereine ist. Niepagen betätigt sich bei dieser Solidargemeinschaft als Organisationsleiter. „Wir planen mit den Vereinen immer die im Dorf durchgeführten Feste wie Dorffest, Weinfest oder jetzt eben den Weihnachtsmarkt“, berichtete Niepagen. Vor Ort war auch Stefan Dilg, der ebenfalls der Einöder Solidargemeinschaft angehört. „Wir feiern in diesem Jahr bereits unseren 34. Weihnachtsmarkt hier im Dorf. Der Weihnachtsmarkt genießt hier eine Riesentradition. Und er findet über drei Tage statt. Es ist schön, übers gesamte Wochenende zusammenzukommen“, meinte Dilg.