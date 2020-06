Hohe Auflagen bremsen den Freibadspaß ein : Koi, Kirkel und Hochwiesmühle warten noch ab

Homburg/Bexbach/Kirkel Am 8. Juni dürfen im Saarland offiziell die Schwimmbäder wieder öffnen. Das klingt zwar einerseits nach Lockerung, heißt im Einzelfall aber gar nichts. Denn wie alle Lockerungen, sind sie gerade bei den Freibädern mit hygienischen Auflagen verbunden.

Im Koi in Homburg war von Seiten der Betreiber dazu kein Wort zu vernehmen, auch die Stadt hielt sich bedeckt: Es müsse erst genau geprüft werden, ob man anhand der vorhandenen Fläche - wozu ein vergleichsweise nicht allzu großes Außenbecken zählt - überhaupt die Hygienevorschriften befolgen könne. Noch könne man dazu nichts sagen. Auch in Kirkel ist noch keine Entscheidung gefallen. Walter Rudtke, der sich bei der Gemeinde zwar um die Freibäder kümmert, möchte hier aber erst die Entscheidung des Bürgermeisters Frank John abwarten: „Ich kann zu einer eventuellen Öffnung unserer beiden Freibäder noch nichts sagen. Wir müssen mit allen Verantwortlichen ganz genau durchgehen, was wir leisten können und was nicht. Die letzte Entscheidung können wir nur gemeinsam mit dem Bürgermeister fällen.“