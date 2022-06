Zeitreise beim Essen : Bei Römern oder bei Rittern essen

Rustikale Köstlichkeiten stehen bei mittelalterlichen Festen hoch im Kurs, hier gibt es frische Entenkeulen aus dem Holzbackofen Foto: dpa/Norbert Försterling

Homburg/Kirkel/Reinheim Zeitreise auf dem Teller: Im Saarpfalzkreis kann man mittelalterlich in Kirkel und römisch in Reinheim und in Schwarzenacker essen. Auch wenn sich ab und zu ein Schnitzel oder eine Pizza dazwischen schmuggeln.

Essen hat viele Eigenschaften. Man kann sich einen Abend lang anhand der Speisekarte einen kleinen Urlaub gönnen: mal eben nach Griechenland, nach Italien, nach China oder nach Thailand reisen. Rein kulinarisch natürlich. Man muss nicht ins Flugzeug steigen, sondern man braucht nur das nächste Restaurant anzusteuern.

Doch so, wie man sich beim Essen Urlaubsreisen vorgaukeln kann, kann man auch Zeitreisen unternehmen. Ein gastronomisches Kapitel, das noch nicht gänzlich ausgereizt ist. Aber wem schmecken schon weiße Suppen wie sie 1815 in England beim Ball-Souper gereicht wurden - oder Steckrübenstampf wie in Deutschland im Ersten Weltkrieg?

Info Hier kann man historisch essen gehen Römermuseum Schwarzenacker: Geburtstage, Familienfeste oder Betriebsausflüge mit römischer Küche müssen vorbestellt werden. Das Angebot gilt nur in den Monaten März bis Oktober - jedoch nicht an Sonn- und Feiertagen. Der römische Kochkurs findet am Samstag, 3. September, von 11 bis 14 Uhr statt. Römermuseum Homburg-Schwarzenacker, Homburger Straße 38, 66424 Homburg

Telefon: (06848) 73 07 77, Mail: info@roemermuseum-schwarzenacker.de Taverne Reinheim: Römische Taverne im Europäischen Kulturpark, Robert-Schuman-Straße 2, 66453 Gersheim. Täglich außer montags immer von 12 bis 18 Uhr geöffnet. https://www.europaeischer-kulturpark.de/ Burgschenke Kirkel: Schlossbergstraße 8, 66459 Kirkel, Tel.: 06849 6588 oder 0151 18848238, E-Mail: achim@burgschenke-kirkel.de Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 13 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 10 Uhr.

Also wird schon genau hingeschaut, welche Epoche denn überhaupt Anklang bei den Gästen finden könnte. Nun bieten sich die Römer an, denn im Umfeld steinerner gallo-römischer Überreste nach Rezepten des alten Apicius zu speisen, klingt durchaus verlockend. Ebenso erfreut sich mittelalterliches Essen großer Beliebtheit. Was aber weniger am Essen, als vielmehr am rustikalen Umfeld liegt, wozu immer eine alte Burg und ein offenes Feuer gehören.

Nur sollte man besser keine Historiker hinzuziehen, die es mit den damaligen Rezepten genau nehmen könnten. Denn dann müsste die römische Küche nach Fisch stinken und die mittelalterliche wäre sehr bescheiden und fad. Wobei das, was landläufig unter mittelalterlicher Küche angeboten wird, Anleihen aus dem 15. Jahrhundert nimmt, als die Landsknechte zechten und zur Not auch mit den Händen aßen, was vornehme Leute auch im angeblich finsteren Mittelalter nie taten.

Aber darum geht es ja nicht, sondern „um den Spaß“, wie es so schön heißt. Den bietet Achim Welter, Wirt der Burgschenke in Kirkel gene an: „Ab 60 Personen gibt es bei mir mittelalterliches Essen, dann kommt ein Wildschwein auf den Spieß. Gerne auch ein Spanferkel, ja nach Geschmacksache.“ Am schönsten sei es, „wenn wir alle Tische und Bänke draußen haben und die Gäste in mittelalterlicher Gewandung kommen.“

Klar, die Schenke liegt auf dem Burgplateau, was schon gleich für ein authentischeres Erlebnis sorgt als eine Wirtschaft im Ort. Achim Welter verfügt auch über große Töpfe, die er über ein offenes Feuer hängt, „das hat dann noch so etwas wie bei Harry Potter.“ Allerdings muss man ein solches Festmahl vorbestellen, „zu den normalen Öffnungszeiten führen wir deutsches Essen der Gegenwart“, so Welter. Von der Gemeinde Kirkel aus, die seit vielen Jahren den Burgsommer organisiert, gibt es keine Initiative mehr in Richtung mittelalterliches Essen: „Wir hatten mal das zünftige Ritterfrühstück, wenn Eltern mit den Kindern auf der Burg übernachteten. Aber diese Aktion wurde uns aus Brandschutzgründen untersagt, dieses Angebot mussten wir herausnehmen“, bedauert Alexandra Stauden vom Kulturamt der Gemeinde.

Und dann gibt es im Saarpfalz-Kreis noch die Römer, bei denen man einkehren kann. Und zwar an zwei Orten, sowohl in Schwarzenacker als auch in der Römischen Taverne am Europäischen Kulturpark in Bliesbruck-Reinheim.

Beide Ansätze unterscheiden sich grundsätzlich voneinander, denn das Römische Restaurant in Reinheim wird vom Christlichen Jugenddorf (CJD) betrieben und dient in erster Linie der Verköstigung der Besucher, also auch solcher, die lieber Cola als Mulsum (gewürzter süßer Wein) trinken und lieber ein Schnitzel als Moretum (Schafskäse mit Kräutern) essen.

Das Selbstbedienungsrestaurant befindet sich in einem rekonstruierten römischen Gebäude und verfügt zudem über eine große Terrasse. Nachmittags gibt es ganz unrömisch Kaffee, Kuchen und Eis - alles aus regionaler Produktion und somit wenigstens von den Nachfahren zubereitet. Und natürlich Pizza.

Wer ein römisches Essen möchte, hat die Auswahl zwischen drei Gerichten: Tisanam, ein klassischer römischer Eintopf aus Graupen, Gemüse und Schinken, wie es ihn - wohl eher in abgespeckter Form - schon in der Legionärsküche gab. Dann darf Moretum nicht fehlen, Ziegenfrischkäse mit Kräutern und Olivenöl - und es gibt eine römische Schieferplatte, die mit Moretum, Wurst, Bohnen und Datteln bestückt ist - wer es moderner möchte, kann sich auch eine Scheibe Räucherlachs dazugeben lassen.

In Schwarzenacker im Römermuseum hingegen gibt es kein ständiges Angebot an Speisen, sondern man muss vorbestellen. Zum Beispiel, wenn man einen römischen Geburtstag feiern möchte, was sowohl für Kinder als auch Erwachsene möglich ist.

Ebenso kann man römische Vereins- Betriebs- und Familienfeste im Freilicht-Museum feiern. Für die Kinder gibt es zum Abschluss der Geburtstagsfeiern immer gebrutzelte lukanische Würstchen, was auch Erwachsene gerne mögen, allerdings in Begleitung von Wein, während Kinder Posca bekommen, eine Mischung aus Fruchtessig und Wasser. Römisch kochen wird auch für Gruppen angeboten, dann aber als Kochkurs nach Rezepten des Aspicius am 3. September unter dem Motto „Küchenschlacht am Römerherd“, wobei es historisch korrekt zugeht - mit einer entsprechenden fundierten Anleitung.

Die Taverne des Europäischen Kulturparks in Reinheim bietet sowohl römische als auch zeitgenössische Küche an. Foto: Eike Dubois

Senioren kochen römisch in Schwarzenacker Foto: Sabine Emser

In der Burgschenke in Kirkel kann man mittelalterliche Feste feiern, am besten passend verkleidet, dazu gibt‘s Wildschwein vom Grill. Foto: Thomas Reinhardt