Polizei sucht Zeugen : Bei Rangelei in Homburg kommt Teppichmesser zum Einsatz

Homburg Bei einem Tumult, in den insgesamt vier Personen eingebunden waren, ist am Sonntag, 21 Uhr, in der Homburger Talstraße auch ein Teppichmesser zum Einsatz gekommen. Wie die Polizei berichtet, waren die Betroffenen in der Passage zwischen Christian-Weber-Platz und Uhlandstraße aus noch ungeklärter Ursache aneinander geraten.