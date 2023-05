Bestands-Häuschen müssen weg „Arglistig getäuscht“ – bei den Campern im Königsbruch wächst die Wut

Es ist ruhig an diesem Mai-Morgen auf dem Campingplatz Königsbruch, der wirklich sehr idyllisch liegt. Die Sonne ist noch ein bisschen zaghaft. Auf einem der drei Seen schwimmen Gänse mit ihren Jungen und auch ein Entenpaar watschelt herum. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier ein Sturm (der Entrüstung) zusammenbrauen könnte. Und dass sich hier aller Voraussicht nach so gut wie alles ändern wird.