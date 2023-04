Stadtwerke arbeiten 2023 in der Blieskasteler Straße Beeder Baustelle liegt voll im Zeitplan

Es gibt Baustellen, die verursachen in mehr als einer Hinsicht großes Getöse. Und es gibt solche, die eher unspektakulär und kaum begleitet von Beschwerden über die Bühne gehen – auch wenn sie richtig groß sind und richtig lang dauern. In diese Kategorie kann man wohl die Arbeiten der Stadtwerke Homburg an der Blieskasteler Straße in Beeden einordnen. Seit Anfang Januar und geplant bis Ende des Jahres laufen dort umfangreiche Maßnahmen am Strom-Leitungsnetz und an Hausanschlüssen von Gebäuden (wir berichteten).