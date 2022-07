Paul-Weber-Schule verabschiedet Absolventen : Erfolgreiche Abiturienten am Berufsbildungszentrum

Homburg Das berufliche Oberstufengymnasium und das Verbundoberstufengymnasiums am BBZ Homburg hatten zur Abiturfeier eingeladen.

Insgesamt 35 Schülerinnen und Schüler legten in diesem Jahr am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Homburg, der Paul-Weber-Schule, erfolgreich die Abiturprüfung ab. Acht der Abiturienten stammten von den Gemeinschaftsschulen Kirkel und Neue Sandrennbahn sowie der Robert-Bosch-Schule Homburg. Zusammen mit ihren Angehörigen, Freunden und Lehrern feierten die jungen Leute vor kurzem die bestandene Prüfung. In der Abiturfeier des beruflichen Oberstufengymnasiums und des Verbundoberstufengymnasiums des BBZ wurden auch die Zeugnisse überreicht, teilt die Schule mit