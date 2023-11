In den nächsten Wochen sollen 13 Bäume mehr aufgestellt werden Baumstellen bei Wind und Wetter

Er ist zwölf Meter hoch und der Vorbote für die Adventszeit in Homburg: Wie die Stadtverwaltung informiert, steht seit dieser Woche wieder der große Weihnachtsbaum mitten auf dem historischen Marktplatz in der Altstadt, wo auch der Nikolausmarkt stattfinden wird. Dabei hatten es die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs gar nicht so leicht, ihn aus dem Wald im pfälzischen Hornbach herauszubekommen, denn das Wetter der vergangenen Wochen ließ die Abholung zur Rutschpartie werden.