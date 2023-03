Bauausschuss berät Bauvorhaben durchgesickert: Bekommt Homburg neue Hotels?

Homburg · Zwei Hotel-Bauvorhaben sollen in Homburg in Planung sein. Im Bauausschuss wird am Donnerstag über die Pläne gesprochen. Was bisher bekannt ist.

13.03.2023, 06:15 Uhr

Für das Hotel Stadt Homburg liegt der Verwaltung eine Bauvoranfrage vor. Hier geht es um einen Umbau im Bestand und eine Erweiterung. Foto: Thorsten Wolf

In den Corona-Jahren waren Hotels im weiten Rund nur dann ein Thema, wenn es darum ging, dass sie geschlossen bleiben müssen oder wann sie wieder öffnen dürfen – und mit welchen Auflagen. Mittlerweile läuft es wieder normal, die Menschen sind ohne Einschränkungen unterwegs, ob sie es nun beruflich tun oder um sich anderorts etwas anzusehen. Auch in Homburg.