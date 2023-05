Umsatzrückgänge wegen Straßenarbeiten „Dramatische Lage für Gewerbe“ – Baustelle in Beeden wird entschärft

Seit Monaten belastet eine Großbaustelle der Stadtwerke Homburg die Blieskasteler Straße in Beeden. So ist die Ortsdurchfahrt in weiten Teilen eine Einbahnstraße in Richtung Ortsausgang nach Limbach und Wörschweiler (wir berichteten). Die Frage, die sich Beedens Ortsvertrauensfrau Katrin Lauer (Grüne) nun stellt: Kann man die Situation gerade für die Gewerbetreibenden im Ort entspannen? In dem man, zum Beispiel, in den Teilen der Blieskasteler Straße, in denen die Bauarbeiten beendet sind, die einseitigen Sperrungen wieder aufhebt?