Bauarbeiten auf der Autobahn : Großbaustelle auf A6 bei Homburg: Jetzt wird eine Abfahrt wieder geöffnet

Homburg Sukzessive schreiten die Bauarbeiten am Nadelöhr auf der A6 bei Homburg voran. Nun soll eine Ausfahrt wieder freigegeben werden, kündigt ein Sprecher der staatlichen Autobahn-Gesellschaft an. Wo es ab wann besser vorwärts geht.

Wie Klaus Kosok von der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen am Donnerstag, 2. Dezember, mitteilt, soll die Ausfahrt bei Homburg, aus Richtung Kaiserslautern kommend, wieder geöffnet werden. Der angepeilte Termin: Mittwoch, 8. Dezember.

Bauarbeiten für Abfahrt Homburg gehen in neue Phase – so lang dauert es noch

Damit die Arbeiter möglichst gefahrlos die Strecke räumen können, werde die Passage an diesem Tag nach Saarbrücken auf eine Fahrspur verengt. Gleichzeitig sollen provisorische Ampeln und Verkehrsschilder auf der Umleitungsstrecke verschwinden. Bis auf eine Ausnahme: Die Ampel auf der Landstraße 119 nahe Zollbahnhof an der Einmündung zur Homburger Straße bleibe noch, schreibt Kosok in einer Mitteilung.

Vorerst weiterhin auf Behinderungen einstellen müssen sich Autofahrer, die bei Homburg über die A 6 in die Landeshauptstadt wollen. Die Auffahrt bleibt geschlossen, so lange an der neuen Brücke an dieser Stelle gebaut wird.