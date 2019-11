Homburg : An der L 118 fehlt nun der Sichtschutz

Erbach Leser Albert Röver ärgert sich über Baumfällarbeiten zwischen Erbach und Jägersburg.

Baumfällarbeiten „in größerem Stil“ hat unser Leserreporter Albert Röver im Homburger Industriegebiet bemerkt, an der L 118, Höhe Gewerbegebiet Vogelbacher Weg. Auf rund 300 Metern entlang der Straße seien jede Menge Bäume, vor allem Kiefern, gefällt worden, so seine Beobachtung. Freie Sicht aufs Industriegelände habe man da, wo früher ein dichter Baumbestand war. Röver erinnert sich noch daran, wie die Bäume gepflanzt wurden. „Die können doch nicht alle krank oder umsturzgefährdet sein“, wundert er sich. Zudem finde er es erschreckend, dass in Zeiten, in denen Klima- und Umweltschutz immer wichtiger werde, so viele Bäume gefällt würden. „Zumindest ein paar hätte man schon stehen lassen können“, sagt er, und fragt: „Wer hat denn das veranlasst?“. Eine Nachfrage bei der Stadt Homburg ergab, dass die Straße zwar natürlich zum Stadtgebiet gehöre, allerdings als Landstraße in die Hoheit des Landesbetriebes für Straßenbau (LfS) falle, so Homburgs Stadt-Pressesprecher Jürgen Kruthoff. Er vermute, dass es sich nicht um eine Fällung aufgrund einer akuten Situation, zum Beispiel drohende Umsturzgefahr, handele, sondern um eine geplante Maßnahme. „Bis Ende Oktober darf ohnehin ohne zwingenden Grund nicht gefällt werden, wegen Brutzeiten und Tierschutz“, erklärt er. Der LfS in Neunkirchen hat sich auf eine entsprechende Anfrage hin bislang noch nicht geäußert.