Autofahrer absichtlich irritiert : Gefährliche Lausbubenstreiche in Erbach

Foto: dpa/Patrick Seeger

Erbach Am Samstag, 6.Juni, hat die Polizei zwischen 18.45 und 19.10 Uhr mehrere gefährliche Eingriffen in den Straßenverkehr durch Jugendliche im Homburger Stadtteil Erbach verzeichnet. Die drei jugendlichen Täter waren mit ihren Fahrrädern zunächst in der Gleiwitzer Straße unterwegs und fuhren dort einem entgegenkommenden Fahrzeug so entgegen, dass dieses ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, schildern die Beamten.