Fast 100 Einsätze im Jahr 2019 : Rufbereitschaft des Baubetriebshofs wurde stark beansprucht

Homburg Die Aufgaben des städtischen Baubetriebshofs (BBH) sind vielfältig, reichen von regelmäßigen Arbeiten im Bereich der Straßen, der Grünanlagen oder der Müllabfuhr bis zu einer Rufbereitschaft in dringenden Fällen.

Zu den unerfreulichen Höhepunkten zählten Einsätze rund um den Großbrand in der Mainzer Straße sowie eine Amtshilfe mit dem Hubsteigerfahrzeug nach einem Wohnhausbrand in der Gemeinde Mandelbachtal. Gerufen wurde der BBH, weil mehrere alte Öltanks illegal entsorgt worden waren. Auch beim Einbruch mit erheblichen Sachbeschädigungen an Gebäuden und Fahrzeugen im Baubetriebshof selbst wurde man natürlich tätig. Oft , so heißt es abschließend in der Bilanz, fanden die Einsätze der Rufbereitschaft an Wochenenden und Feiertagen sowie während der Nacht statt.