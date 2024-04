Bei Bauarbeiten Straße in Homburg eingebrochen – erhebliche Behinderungen in der City

An einer Baustelle in Homburg ist ein Teil der Straße abgesackt. Darum kommt es an dieser Stelle zu erheblichen Verkehrsproblemen. Es stehen in beiden Fahrtrichtungen auf der stark frequentierten Strecke nur noch eine Spur bereit. Das berichtet eine Sprecherin der Stadtwerke. Ihr Betrieb ist für einen Teil der Bauarbeiten zuständig.