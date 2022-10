Fair-Trade-Aktion : Bana-Bus machte Halt an der Grundschule in Kirrberg

Bana-Bus machte Halt an der Grundschule in Kirrberg

Kirrberg Bei seiner Visite informierten die Verantwortlichen des Busses Grundschüler über die Wichtigkeit des fairen Handels. Das kam sehr gut an.

Unter dem Motto „Is(s) gudd – die faire Banane“ tourt der Bana-Bus seit 2020 durch das Saarland und macht an Fairtrade-Standorten Halt, um auf fairen Handel – hier am Beispiel der Banane – aufmerksam zu machen. Dieser Tage war der Bus an der Grundschule Sonnenfeld in Kirrberg zu Gast und informierte die Schüler spielerisch zu dem Thema, wie eine Stadtsprecherin mitteilt.