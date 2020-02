Lärmschutz für Bruchhof : Arbeiten an Lärmschutzwand ab März

Bruchhof Mit einer neuerlichen Veranstaltung hat die Deutsche Bahn AG auf Einladung von Ortsvertrauensmann Manfred Rippel in der vergangenen Woche Anwohner und interessierte Bürger über die anstehenden Lärmschutz-Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke in Bruchhof informiert.

Konkret sollen ab März am Bahnweg und an der Kaiserslauterer Straße ab der Brücke Erbacher Straße in Richtung Kaiserslautern auf einer Strecke von rund einem Kilometer zwei Wände in einer Höhe von drei Metern an Schienenoberkante entstehen. Die Arbeiten werden sich dabei in Tages- und Nachtbaustellen aufteilen. Hellwig machte keinen Hehl daraus, dass gerade Teile der Gründungsarbeiten als auch die Baustellentätigkeit in der Nacht für Belastungen der Anwohner sorgen werden. Als Endpunkt nannte Hellwig den Spätsommer 2020.