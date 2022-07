Reaktivierung der Strecke Homburg – Zweibrücken : Bahn plant zwei Haltepunkte um

Die vor vielen Jahren stillgelegte Strecke zwischen Homburg und Zweibrücken soll wieder reaktiviert werden, 2025 dort Züge rollen. Zur genauen Planung der Haltepunkt in Homburg gibt es nun Neuigkeiten. Foto: horsten Wolf

Homburg Es gibt Neuigkeiten zur geplanten Streckenreaktivierung Homburg-Zweibrücken: Die DB Netz AG hat auf die Stellungnahmen und Beschwerden von Bürgern reagiert und Änderungen in Beeden und Einöd eingeplant. Doch das ist noch nicht alles.

Was sich vor einem halben Jahr schon andeutete, wird nun Gewissheit: Die Deutsche Bahn hat ihre Planungen für den saarländischen Teil der zu reaktivierenden Strecke zwischen Zweibrücken und Homburg ein gutes Stück geändert. Damit hat sie auf Stellungnahmen und Einwendungen im Planfeststellungsverfahren reagiert. Eine Bahnsprecherin erläutert auf unsere Anfrage, dass die endgültige Planung am 13. Mai 2022 abgeschlossen und der Anhörungsbehörde (Saar-Wirtschaftsministerium) übergeben worden seien.

Von April bis Mai 2021 waren die umfangreichen Unterlagen auch für die Bürger einsehbar, bis Anfang Juni 2021 konnten diese Anregungen, Beschwerden und Stellungnahmen dazu vorbringen. 135 davon hatte die Bahn abarbeiten müssen, zuzüglich den Einwendungen der fachlich betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange. Die Bahn hatte alles Eingegangene bewertet und Rückmeldungen für Anhörungsbehörde und das Eisenbahn-Bundesamt erarbeitet. Letztgenanntes erstellt den abschließenden Planfeststellungsbeschluss, wodurch auch Baurecht erteilt wird. „Zu den Themen Umwelt- und Artenschutz, Bau- und Betriebslärm, geplante Lage des Haltepunktes in Beeden und ersatzlosen Rückbau des Bahnüberganges in Einöd gingen die meisten Bedenken ein. Daraufhin haben wir die Pläne für die Reaktivierung nochmals angeschaut und auf Optimierungspotential untersucht“, schreibt die Bahn-Sprecherin.

Wie sieht die neue Planung nun aus? Für den Artenschutz habe man zusätzliche Flächen, zumeist temporäre Ausweichflächen für Reptilien, eingeplant. „Einwendungen sowie die Stellungnahmen der Naturschutzverbände wurden sehr ernst genommen und alle Möglichkeiten vollends ausgeschöpft“, heißt es dazu. Das saarländische Umweltministerium erklärt, diese naturschutzfachliche Planung habe längere Zeit in Anspruch genommen und bedürfe noch der Abstimmung mit den Betroffenen. Insgesamt sei die „DB Netz AG als Infrastrukturbetreiberin den Anliegen der Anwohner – soweit wie technisch und planerisch möglich – entgegen gekommen“.

Die Bahn erklärt weiter, sie habe auch den Haltepunkt Beeden „kritisch geprüft“ und folgte dann dem Vorschlag, ihn an alter Lage zu reaktivieren. Dort in der Jägerhausstraße liege er „weitaus besser“ als zuvor geplant. Da war ein neuer Haltepunkt mit Zugang von der Pirminiusstraße in Höhe der Chlodwigstraße vorgesehen. In einem gemeinsamen Ortstermin mit der Stadtplanung und Bauordnung der Stadt Homburg habe man den Standort begutachtet. Auch hätten sich da Vorteile hinsichtlich der Umfeldplanung ergeben, etwa der Anordnung von Parkplätzen in der Jägerhausstraße. Weiterhin sei direkt angrenzend im Dreieck Pirminius-, Jägerhaus-, Hofstraße ein Bahnübergang, welcher mit einem Fuß- und Radweg ergänzt werde, um die Zugänglichkeit zum Haltepunkt zu optimieren. Somit müsse man künftig nicht die Straße überqueren, um zur Bahn zu gelangen.

Heftig in der Kritik standen auch die Pläne zum Bahnübergang Einöd. Hier wollte die Bahn den Übergang Ingweiler-/Raiffeisenstraße abbauen. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens habe sich jedoch die Wichtigkeit dieser Querung der Gleise herauskristallisiert, etwa durch eine groß angelegte Online-Petition des direkt ansässigen Reitstalls Linn (wir berichteten). Der Übergang sei für den Betrieb existenziell, da dies der einzige Zugang zu den Auslauf- und Grünflächen für die Pferde darstelle. „Die Reaktivierung der Strecke soll keine Existenzen bedrohen oder zerstören und in Abstimmung mit den Ländern (Saarland/Rheinland-Pfalz) und den Zweckverbänden (VRN, ZSPNV) hat die Vorhabenträgerin den Erhalt des Bahnüberganges beschlossen“, erklärt die Bahn-Sprecherin. Jedoch werde der nicht an der gleichen Stelle erneuert, sondern um zehn Meter verschoben.

Insgesamt ist angedacht, dass der erst 2009 offiziell eröffnete, neue Haltepunkt Einöd ein deutliches Stück nach vorne in Richtung Homburg rückt und einen Mittelbahnsteig bekommt. Insgesamt würde er zum Bahnhof befördert, von dem zwei Gleise abgehen – ein bestehendes in Richtung Blieskastel und ein neues in Richtung Homburg. Zusätzlich soll die Straßenüberführung Kieskautstraße als Fuß- und Radwegüberführung erneuert werden. Auch in Schwarzenbach und Schwarzenacker neue Bahnhaltepunkte geplant.

Weitere Änderungen an den Reaktivierungs-Plänen soll es indes nicht geben. Bei allen anderen vorgebrachten Bedenken, insbesondere beim Bau- und Betriebslärm, bewege sich die Planung im gesetzlichen Rahmen und eine weitere Optimierung sei nicht gegeben, so das Statement dazu vonseiten der Bahn.

Eine erneute öffentliche Auslage der geänderten Planfeststellungsunterlagen werde es auch nicht geben, da sich durch die Umplanungen keine neuen Betroffenheiten ergeben hätten. Die Anhörungsbehörde und die Vorhabenträgerin berieten aktuell, wie man betroffene Einwender und Träger öffentlicher Belange einbinden könne, die von der Umplanung betroffen sind.

Bislang hatte Stephanie Linn keine Probleme mit der Bahnlinie hinter ihrem Hof. Zwischenzeitlich weckten die Pläne der Bahn Zweifel, ob das so bleibt. Nun ist aber klar: Das tut es. Foto: Thorsten Wolf