Singer-Songwriter aus Berlin zu Gast in Homburg Baby Kreuzberg mit viel Abwechslung

Viele der Singer-Songwriter, die in der Homburger Musikkneipe „Mandy’s Lounge“ auftreten, sind auf einen Stil festgelegt: Die meisten bewegen sich irgendwo zwischen Blues und Folk. Aber dann gibt es auch Baby Kreuzberg, der jetzt schon zum x-ten Mal in Homburg gastierte. Seit 2016 ist der Musiker ein gern gesehener Gast. Seine Bandbreite geht von Punkrock über Kinderlieder hin bis fast zum Schlager. Selbst eine Instrumentalnummer hatte der Berliner im Repertoire. Und von der Sprache her wechselte er zwischen Deutsch und Englisch ab.