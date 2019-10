Ablauf geändert : Jetzt beginnen die Bauarbeiten an der B 423

Auf einer weiteren wichtigen Straße gibt es eine neue Baustelle: Ab diesem Mittwoch beginnt die Sanierung der B423. Foto: dpa/Jan Woitas

Jägersburg/Kleinottweiler Es wird noch etwas enger auf Homburgs Straßen, denn ab diesem Mittwoch, 23. Oktober, wird die B 423 zwischen Jägersburg und Kleinottweiler saniert. Dabei kommt es auch zu kompletten Sperrungen von Abschnitten.

Das ist für Autofahrer auch deswegen schwierig, da die Strecke nach Reiskirchen weiter „zu“ ist.

Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) weist nun darauf hin, dass der Ablauf der Bauarbeiten an der B 423 aus logistischen Gründen geändert werde. So werde die ab Mittwoch, 23. Oktober, vorgesehene vollständige Sperrung des Abschnitts zwischen der Einmündung der L 115 in die B 423 und dem Ortseingang von Kleinottweiler zunächst nach hinten verschoben. Die neue Planung sehe folgende Abschnitte vor: In dieser Woche von Mittwoch bis Montag, 23. bis 28. Oktober, kann die B 423 zwischen dem Ortsausgang Jägersburg und der Zufahrt zum Hotel Peters nicht befahren werden. Das Hotel sowie die beiden Parkplätze sind in diesem Zeitraum aus Richtung Kleinottweiler erreichbar.

Gleichzeitig beginnen die Arbeiten an den Rinnen in der Ortslage Kleinottweiler. Dazu kündigt der LfS eine halbseitige Sperrung an, der Verkehr wird per Ampel vorbeigeführt. Die Bauabschnitte seien klein, maximal 200 Meter lang.

Danach beginnt die nächste Phase am Dienstag, 29. Oktober, sie soll bis Montag, 4. November, beendet sein. Dabei wird der Abschnitt zwischen der Zufahrt zum Hotel Peters bis zur Zufahrt des zweiten Parkplatzes komplett gesperrt. Das Hotel kann in diesem Zeitraum dann aus Richtung Jägersburg angefahren werden. Der zweite Parkplatz ist aus Richtung Kleinottweiler erreichbar. Der erste Parkplatz auf der Gegenseite ist gesperrt.