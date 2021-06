Impfen ohne Termin : Über 250 Impfwillige beim Impfen ohne Termin in Homburg

Homburg Rund 250 Impfwillige haben am vergangenen Samstag in Homburg die Möglichkeit genutzt, sich ohne vorherige Terminvergabe gegen Corona schützen zu lassen. Hintergrund dieses Angebots war die Initiative des Blieskasteler Arztes Dr. Ayman Zant.

Das Angebot kam bei den Menschen, die aus der ganzen Region nach Homburg gekommen waren, sehr gut an. Bereits am frühen Samstagmorgen bildete sich vor dem Kulturzentrum Saalbau eine lange Schlange von Impfwilligen. Darunter auch Thomas Langenbahn. Er war aus dem französischen Großblittersdorf nach Homburg gekommen. Eigentlich habe er einen Impftermin am 10. Juli. „Das hat mir einfach noch zu lange gedauert.“ Deswegen habe er die Gelegenheit genutzt, sich seine Impfung ohne Termin an diesem Samstag früher zu sichern. Mit der Impfung des Impfstoffs von Johnson & Johnson sei er nun „durch“. Schon um 7.30 Uhr habe er deswegen vor dem Homburger Saalbau gestanden. „Ich habe zu den ersten 20 gehört“. Den Ablauf der Impfung nannte Langenbahn „effizient. Das ist eine gute Sache“.

Zant begründete diesen außerordentlichen Wochenend-Einsatz mit der Notwendigkeit, die Hausarztpraxen in ihrer täglichen Arbeit zugunsten der Versorgung gerade von chronisch Kranken von der Impftätigkeit zu entlasten. Der Samstag nun soll deswegen keine einmalige Aktion bleiben. So werde, wie Zant deutlich machte, in einem ersten Schwung an den Samstagen in Homburg bis August vor allem erstgeimpft. Danach gehe es, nach einer kurzen Pause, im September vor allem mit Zweitimpfungen weiter. Wer sich bei den Impftagen in Homburg erstimpfen lasse, der erhalte auch gleich den nötigen Folgetermin – wieder an einem Samstag im Kulturzentrum Saalbau.