Am 8. März : Irlands Wilder Westen auf der Kinoleinwand

Homburg Fotoschau von Thomas Reinhardt mit Livemusik von Nino Deda und Michael Marx im Homburger Eden-Cinehouse.

Eine einmalige Küste mit gewaltigen Klippen, wunderschönen Buchten und Sandstränden erwarten die Besucher. Hinzu kommen spektakuläre Landschaften mit Nationalparks und uralten Monumenten sowie quirlige Städtchen und verschlafene Orte mit urigen Pubs. Das alles und einiges mehr hat der Westen von Irland zu bieten, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Thomas Reinhardt, SZ-Redakteur und Mitglied im Fotoclub Tele Freisen, hat das bezaubernde Land am Atlantik in den vergangenen Jahren mehrmals besucht und ist auf dem Wild Atlantic Way, mit über 2600 Kilometern Länge eine der längsten ausgewiesenen Küstenstraßen der Welt, von Süden bis an die Nordspitze gefahren und hat fotografische Impressionen gesammelt.